Tingkatkan Stamina dengan Mengonsumsi 3 Multivitamin Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang baik bisa membuat aktivitas yang Anda lakukan menjadi lancar.

Mengonsumsi berbagai makanan bergizi dan multivitamin bisa membantu meningkatkan stamina.

Orang yang berkegiatan intensif perlu mengonsumsi multivitamin penambah stamina agar tidak mudah lelah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hemaviton Action

Hemaviton action adalah multivitamin yang membantu proses metabolisme tubuh dalam menghasilkan stamina, menambah tenaga, dan memelihara kesegaran sehingga tubuh tetap merasa fit.

Suplemen ini mengandung ekstrak ginseng, kreatin, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, nicotinamide (vitamin B3), kalsium pantotenat, guaranine, zinc, asam folat (folic acid), magnesium, dan dilengkapi buffered vitamin C 500 mg yang bersifat lebih tidak asam sehingga lebih nyaman di lambung.

2. Enervon Active

Enervon Active adalah suplemen makanan dengan kombinasi non-acidic vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dan zinc.

Vitamin B kompleks dalam suplemen ini berfungsi membantu metabolisme tubuh dalam menghasilkan energi.