Tingkatkan Stamina dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang kuat bisa membuat segala aktivitas berjalan lancar.

Bagi sebagian pria, stamina loyo sering kali menjadi masalah yang cukup serius.

Bahkan, karena hubungan ranjang yang tak hot bisa mengakibatkan perceraian.

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Bagi pria yang ingin menambah stamina dengan cara alami, cukup dengan mengonsumsi sejumlah buah yang diyakini bisa meningkatkan vitalitas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Semangka

Buah semangka mengandung sitrulin, senyawa ini akan diubah menjadi arginine, sehingga nitric oxide di dalam tubuh mengalami peningkatan.

Senyawa ini memiliki efek meningkatkan vitalitas di kalangan pria.

2. Alpukat

Buah alpukat mengandung nutrisi yang melimpah, yang dapat membantu memproduksi hormon pria.