Tingkatkan Stamina dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - PEKERJAAN yang menumpuk bisa membuat stamina Anda menurun.

Menjalani gaya hidup aktif sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran.

Meskipun memiliki pola makan yang baik, jika Anda terus-menerus merasa tidak bersemangat untuk menjalani hari, maka kamu mungkin ingin menyertakan beberapa makanan ini untuk meningkatkan stamina agar merasa lebih berenergi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Yoghurt

Yoghurt mengandung kalsium dan protein. Namun, bukan hanya itu saja manfaatnya.

Karena menenangkan perut dan mudah dicerna, yoghurt merupakan makanan yang baik untuk dikonsumsi sebelum berolahraga atau bahkan saat perut kosong.

Menambahkan beberapa buah ke dalam yogurt dapat memberi Anda tambahan nutrisi dan stamina.

2. Pisang

Pisang merupakan salah satu makanan yang disukai oleh kebanyakan orang, tanpa memandang usia.