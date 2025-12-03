Tingkatkan Stamina di Pagi Hari dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini
jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu yang bisa Anda rasakan setelah bangun tidur di pagi hari ialah tubuh terasa lelah.
Biasanya hal itu terjadi karena Anda kurang istirahat atau sedang tidak enak badan.
Namun, jangan khawatir. Ada beberapa minuman yang bisa membantu meningkatkan stamina Anda di pagi hari.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Air jahe
Sebagian orang mungkin ragu untuk minum air jahe di pagi hari, apalagi dalam keadaan perut kosong.
Padahal, mengonsumsi air jahe di pagi hari justru bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan menenangkan perut.
Minuman ini mampu mengatasi mual, muntah, dan diare.
2. Susu
Susu sudah dikenal banyak orang punya manfaat untuk memperkuat tulang dan otot, serta meningkatkan metabolisme tubuh.
Ada beberapa jenis minuman yang bisa meningkatkan stamina di pagi hari dan salah satunya ialah tentu saja air jahe.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 9 Minuman Penurun Berat Badan Setelah Melahirkan
- 3 Minuman yang Baik Dikonsumsi Setelah Olahraga
- Tingkatkan Stamina dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
- 5 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini
- 3 Manfaat Gula Aren, Bantu Tingkatkan Stamina yang Menurun
- 8 Manfaat Bawang Putih, Ampuh Menurunkan Tekanan Darah