Tingkatkan Stamina Sebelum Olahraga dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang baik bisa membuat hari Anda berjalan dengan lebih baik, termasuk saat berolahraga.

Berolahraga dengan kekuatan penuh dan tingkat stamina yang baik sangat penting untuk memaksimalkan latihan Anda tanpa merasa lelah atau letih.

Kita semua pernah mengalami hari-hari ketika pulang kerja/menyelesaikan urusan sehari-hari dan merasa terlalu lelah untuk berolahraga.

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Bahkan jika kita berhasil menyeret diri kita yang lelah ke gym, berlari di treadmill atau mengangkat beban terasa lebih sulit daripada mendaki Gunung Everest.

Muncullah suplemen pra-latihan dan minuman energi yang datang dengan janji "memberi Anda tenaga ekstra".

Memungkinkan Anda mengangkat beban yang lebih berat, berlari lebih cepat, berolahraga lebih efisien, dan janji yang tidak terucapkan untuk membuat Anda kecanduan, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, menyebabkan sakit kepala, dan yang lebih buruk lagi menyebabkan diare, dehidrasi, dan insomnia.

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Namun tahukah Anda, ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan stamina sebelum olahraga.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.