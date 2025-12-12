menu
Tinjau Aceh Tamiang, Prabowo Ingatkan Pemda Jaga Alam dan Tak Boleh Tebang Pohon
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana di Posko Pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, pada Jumat (12/12). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana di Posko Pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, pada Jumat (12/12).

Prabowo mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan dan memperkuat kesiapsiagaan agar bencana serupa tidak kembali terjadi.

“Kita harus jaga lingkungan kita ya, alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

“Saya minta pemda semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita sebaik-baiknya,” lanjutnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang bahwa kunjungan tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir langsung di tengah masyarakat terdampak.

Prabowo mengingatkan bahwa dia pernah berjanji akan datang ke Aceh Tamiang begitu akses kembali terbuka.

"Saya datang sesuai janji saya. Waktu itu Tamiang masih terputus, ya. Kapan sudah tembus? Beberapa hari yang lalu? Seminggu yang lalu? Saya janji mau nengok beliau,” tuturnya.

Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf bila masih ada kebutuhan warga yang belum terpenuhi sepenuhnya, mengingat kondisi lapangan yang sangat menantang.

