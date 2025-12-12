Tinjau Aceh Tamiang, Prabowo: Saya Datang Sesuai Janji
jpnn.com - ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Jumat (12/12).
Di hadapan warga, Prabowo menyebutkan bahwa kedatangan dirinya sesuai janji.
"Saya datang sesuai janji. Waktu itu Tamiang masih terputus, ya. Terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari lalu? Seminggu lalu ya. Saya janji mau nengok beliau,” ujar Presiden.
Prabowo menuju posko kesehatan yang tengah memberikan layanan medis kepada warga terdampak.
Kepada warga yang sedang berobat, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menanyakan keluhan yang dirasakan dan mendoakan warga dapat sehat kembali.
Prabowo juga berdialog dengan para tenaga kesehatan yang sedang bertugas.
Seusai meninjau posko kesehatan, dia kemudian menuju permukiman warga di bawah jembatan yang terdampak bencana.
Dari titik ini, Prabowo melihat langsung rumah warga yang mengalami kerusakan dengan endapan lumpur yang tebal.
