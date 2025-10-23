Tinjau Banjir di Genuk, Walkot Agustina Optimalkan Pompa & Dirikan Dapur Umum

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng meninjau langsung lokasi banjir sekaligus dapur umum di Kampung Bugen, Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Rabu (22/10) malam.

Agustina menyampaikan banjir di wilayah Genuk dan sekitarnya merupakan fenomena tahunan yang terjadi akibat tingginya curah hujan dan kiriman air dari wilayah hulu.

Berdasarkan catatan dan pengalaman beberapa tahun terakhir, genangan di wilayah tersebut seringkali bertahan lebih lama karena faktor kondisi geografis serta kapasitas saluran air yang terbatas.

“Banjir di wilayah ini memang hampir setiap tahun terjadi. Kami selalu mendapat kiriman air dari wilayah atas ketika musim hujan tiba” kata Agustin.

Meski demikian, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang tidak tinggal diam.

Berbagai langkah koordinatif telah dilakukan dengan instansi terkait, terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemerintah Pusat, guna mempercepat penanganan genangan.

Sejak pagi hari, tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum, BPBD Kota Semarang, Dinas Sosial, serta BBWS Pemali Juana telah bergerak melakukan langkah-langkah teknis di lapangan.

“Kami sudah melakukan koordinasi sejak pagi dengan BBWS dan instansi lain. Hasilnya cukup signifikan, meski dalam satu dua hari ini genangan belum sepenuhnya surut. Pompa-pompa air milik BBWS akan segera dioperasikan kembali, dan tambahan pompa dari wilayah sekitar juga sedang dalam proses pemasangan,” lanjut Wali Kota.