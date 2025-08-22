Tinjau F1 Powerboat 2025, Menpora Dito Ajak Masyarakat Terbiasa Sambut Kejuaraan Internasional

jpnn.com, BALIGE - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meninjau kejuaraan dunia F1 Powerboat 2025 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada Jumat (22/8/2025.

Ia pun mengajak masyarakat untuk terbiasa menyambut ajang atau kejuaraan kelas internasional di Indonesia khususnya di Danau Toba, Sumatera Utara.

"Makin tahun makin tinggi antusias masyarakat. Ini momentum untuk mengajak masyarakat terbiasa untuk menyambut kejuaraan internasional," ujar Dito Ariotedjo saat meninjau F1 Powerboat Championship 2025 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Jumat.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Dito tersebut mengatakan kejuaraan internasional dari wisata olahraga momentum pemerintah untuk menjadikan ajang promosi di tingkat dunia.

"Ini bagaimana kita mendorong agar culture masyarakat lokal dan nasional terbiasa menyambut ajang internasional tersebut," kata dia.

Dengan menyelenggarakan kejuaraan internasional wisata olahraga seperti Aquabike World Championship dan F1 Powerboat World Champsionship menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan wisatawan.

Selain itu, kata dia, kegiatan seperti itu bakal memberikan manfaat lainnya bagi pemerintah maupun masyarakat lokal.

"Kejuaraan ini ajang tertinggi di balapan air di tingkat dunia. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin," kata dia menjelaskan.