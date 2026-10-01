Tinjau Jalan Teuku Umar, Sachrudin Instruksikan DPUPR Segera Tuntaskan Perbaikan

jpnn.com, TANGERANG - Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menginstruksikan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera menuntaskan perbaikan infrastruktur jalan demi kenyamanan warga.

Hal tersebut ditegaskannya saat meninjau langsung proyek pengaspalan di Jalan Teuku Umar arah Tangcity Mall pada Kamis (1/10/2026) sore.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, Wali Kota Sachrudin tampak didampingi langsung oleh Kepala DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzeni.

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Sachrudin menegaskan bahwa percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan harus menjadi prioritas utama agar mobilitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

“Perbaikan jalan terus kami percepat agar masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Kami mohon dukungan dan pengertian masyarakat apabila selama pengerjaan ada pengalihan arus lalu lintas sementara,” ujar Sachrudin di lokasi peninjauan, Kamis (1/10/2026).

Selain fokus pada penambalan dan pelapisan ulang aspal di Jalan Teuku Umar, Pemkot Tangerang juga menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan kronis.

Melalui DPUPR, pemerintah daerah sedang mengebut pembangunan jalur looping (rekayasa lingkaran arus) di kawasan Gerendeng–Tanah Gocap.

Jalur alternatif ini memanfaatkan jalan tembusan melalui Gang Teladan 1, Karawaci, yang diharapkan dapat memecah konsentrasi kendaraan pada jam-jam sibuk.