Tinjau Kantah Palangka Raya, Wamen Ossy Ingin Layanan Pertanahan Tak Lambat

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/4) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan meninjau layanan pihaknya di Kantah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/4) kemarin.

Ossy mengaku ingin memastikan kerja ATR/BPN dalam melayani masyarakat di sektor pertahanan agar cepat dan nyaman.

"Jangan membuat masyarakat menunggu lama, kami ingin pelayanan pertanahan itu makin memudahkan masyarakat,” kata Wamen Ossy kepada jajaran ATR/BPN seperti tertuang dalam keterangan persnya, Senin (27/4).

Wamen Ossy mengingatkan pelayanan menjadi fondasi atau core di Kementerian ATR/BPN, sebagaimana yang sering ditekankan Menteri Nusron.

Oleh karena itu, ujarnya, perbaikan bukan hanya perlu dilakukan dalam hal pelayanan, melainkan ke upaya penyelesaian berkas pertanahan.

"Mari terus semangat bekerja dalam rangka melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Wamen Ossy ketika di Kantah Kota Palangkaraya terlihat menghampiri para pemohon di loket.

Dia juga menyapa masyarakat yang tengah mengurus sertifikat tanah, sekaligus meminta masukan langsung terkait kualitas layanan.

