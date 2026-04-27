Tinjau Kantah Palangka Raya, Wamen Ossy Ingin Layanan Pertanahan Tak Lambat
jpnn.com, PALANGKA RAYA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan meninjau layanan pihaknya di Kantah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/4) kemarin.
Ossy mengaku ingin memastikan kerja ATR/BPN dalam melayani masyarakat di sektor pertahanan agar cepat dan nyaman.
"Jangan membuat masyarakat menunggu lama, kami ingin pelayanan pertanahan itu makin memudahkan masyarakat,” kata Wamen Ossy kepada jajaran ATR/BPN seperti tertuang dalam keterangan persnya, Senin (27/4).
Wamen Ossy mengingatkan pelayanan menjadi fondasi atau core di Kementerian ATR/BPN, sebagaimana yang sering ditekankan Menteri Nusron.
Oleh karena itu, ujarnya, perbaikan bukan hanya perlu dilakukan dalam hal pelayanan, melainkan ke upaya penyelesaian berkas pertanahan.
"Mari terus semangat bekerja dalam rangka melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Wamen Ossy ketika di Kantah Kota Palangkaraya terlihat menghampiri para pemohon di loket.
Dia juga menyapa masyarakat yang tengah mengurus sertifikat tanah, sekaligus meminta masukan langsung terkait kualitas layanan.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengingatkan pelayanan menjadi fondasi atau core pihaknya, sehingga harus diperkuat.
- Lindungi Aset Umat, Kanwil BPN DKI Gandeng PWNU Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf
- Menteri ATR Serahkan 33 Sertifikat untuk Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah
- Menteri Nusron Wahid Dorong Keterlibatan Mahasiswa Tuntaskan Legalisasi Tanah Wakaf
- Raker Komisi II DPR, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN
- Jaga Batas Tanah sebagai Langkah Awal Cegah Konflik Antartetangga
- Masyarakat Tetap Bisa Dapatkan Layanan di 11 Kantor Pertanahan saat Mudik ke Jabar