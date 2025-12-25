Tinjau Kapal Selam Bertenaga Nuklir Korut, Kim Jong Un Sentil AS & Korsel

jpnn.com - TOKYO - Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Kamis (25/12) bahwa Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un telah meninjau proyek pembagunan kapal selam bertenaga nuklir.

Peninjauan itu dilakukan di tengah upaya memperkuat angkatan laut Korea Utara.

Kim Jong Un juga mengkritik rencana Amerika Serikat dan Korea Selatan membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Kim menilai hal itu akan meningkatkan ketidakstabilan di Semenanjung Korea dan memicu tindakan balasan.

"Di tengah situasi keamanan negatif yang kini menjadi realitas, mempercepat modernisasi dan persenjataan nuklir angkatan laut secara lebih radikal merupakan tugas mendesak dan pilihan yang tak terelakkan," kata Kim seperti dikutip KCNA.

Korut mencantumkan kapal selam bertenaga nuklir dan senjata nuklir strategis bawah laut dalam rencana lima tahun pertahanan nasional pada 2021. (antara/jpnn)