menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Asia Oceania » Tinjau Kapal Selam Bertenaga Nuklir Korut, Kim Jong Un Sentil AS & Korsel

Tinjau Kapal Selam Bertenaga Nuklir Korut, Kim Jong Un Sentil AS & Korsel

Tinjau Kapal Selam Bertenaga Nuklir Korut, Kim Jong Un Sentil AS & Korsel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Foto: Reuters/KCNA

jpnn.com - TOKYO - Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Kamis (25/12) bahwa Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un telah meninjau proyek pembagunan kapal selam bertenaga nuklir.

Peninjauan itu dilakukan di tengah upaya memperkuat angkatan laut Korea Utara.

Kim Jong Un juga mengkritik rencana Amerika Serikat dan Korea Selatan membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Baca Juga:

Kim menilai hal itu akan meningkatkan ketidakstabilan di Semenanjung Korea dan memicu tindakan balasan.

"Di tengah situasi keamanan negatif yang kini menjadi realitas, mempercepat modernisasi dan persenjataan nuklir angkatan laut secara lebih radikal merupakan tugas mendesak dan pilihan yang tak terelakkan," kata Kim seperti dikutip KCNA.

Korut mencantumkan kapal selam bertenaga nuklir dan senjata nuklir strategis bawah laut dalam rencana lima tahun pertahanan nasional pada 2021. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah meninjau proyek pembagunan kapal selam bertenaga nuklir.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI