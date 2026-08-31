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Tinjau Karhutla di Ogan Ilir, Menhut Pantau Pemadaman Pakai Cara Water Bombing

Tinjau Karhutla di Ogan Ilir, Menhut Pantau Pemadaman Pakai Cara Water Bombing
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Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Desa Ibul Besar 1, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) Senin (31/8). Sumber untuk JPNN

jpnn.com, OGAN ILIR - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni datang ke Desa Ibul Besar 1, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) Senin (31/8) demi meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Raja Juli datang ke Ogan Ilir bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Adapun, asap hasil karhutla terlihat dari ruas Tol Kapal Betung KM 366 saat Menhut bersama rombongan meninjau lokasi.

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Menhut menyaksikan proses pemadaman api melalui water bombing dari udara dan darat oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Sumatera XIV-Banyuasin, TNI Polri, BNPB. 

Raja Juli dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin ini sempat meminta peluang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dimaksimalkan demi memadamkan api. 

Menhut menyebut OMC menjadi salah satu upaya bersama water bombing dan pasukan darat dalam menangani Karhutla.

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“Karena bagaimana pun yang paling efektif ini memang OMC, dimana pun ada potensi awan dimaksimalkan,” ujar Menhut Raja Antoni.

Menhut mengatakan ada potensi titik awan dengan mengacu laporan BMKG di Sumsel pada Senin ini sampai 3 September.

Menhut Raja Juli Antoni menyaksikan proses pemadaman api melalui water bombing dari udara ketika mengunjungi Ogan Ilir, Sumsel, Senin (31/8).

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