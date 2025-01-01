Tinjau Kondisi Pendidikan, Bonnie Dorong Penyediaan Buku dan Renovasi Sekolah di Pandeglang

jpnn.com, PANDEGLANG - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menanggapi keluhan masyarakat mengenai fasilitas pendidikan yang tidak layak di Desa Cikalong, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Kunjungan resesnya pada Sabtu (20/12) dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pengurus yayasan pendidikan setempat.

Dalam dialog, salah satu perangkat desa menyampaikan keluhan mendasar. "Kondisi bangunan sekolah kami masih jauh dari layak dan buku yang tersedia sangat terbatas, bahkan sudah tidak layak baca," ujarnya.

Bonnie Triyana menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. "Saya sendiri memiliki program untuk merevitalisasi sekolah dan beberapa sekolah sudah kami revitalisasi, tetapi memang belum bisa semua. Kami akan terus dorong aspirasi ini agar pemerintah bisa melakukan perbaikan fasilitas pendidikan secara bertahap," kata Bonnie.

Mengenai persoalan kekurangan buku, Bonnie menyatakan akan membawa isu ini ke tingkat kementerian. "Kelangkaan buku di sekolah sekitar sini akan kami sampaikan sehingga program di Kemendikdasmen bisa diakselerasi implementasinya," tegasnya.

Ia juga menyinggung upaya menghapus diskriminasi dalam dunia pendidikan. "DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai tindak lanjut putusan MK agar tidak ada lagi diskriminasi. Semua siswa harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ini amanat konstitusi," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bonnie mengurai persoalan distribusi guru yang tidak merata. "Persoalan utama terletak pada distribusi. DPR bersama pemerintah terus bahas penataan penempatan guru agar kebutuhan daerah terpenuhi," ucapnya.

Ia menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi. "Saya akan terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat Pandeglang agar kebijakan pendidikan nasional benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan," tandas Bonnie Triyana. (tan/jpnn)