Tinjau Korban Banjir di Langkat, Prabowo: Alhamdulillah, Kondisi Sumut Lebih Baik
jpnn.com, LANGKAT - =Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban banjir dipengungsian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12).
Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu dan Mendagri Tito bersama sejumlah menteri disambut antusias para pengungsi.
Masyarakat pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan secara langsung berbagai keluhan dan aspirasi, terutama terkait kelanjutan penghidupan pascabencana banjir.
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bertindak cepat dan terkoordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.
Persoalan tersebut meliputi keterbatasan air bersih dan air minum, hingga kebutuhan perbaikan tanggul yang jebol.
“Saya akan kerahkan semua kekuatan. Alhamdulillah, kondisi Sumatera Utara sudah lebih baik,” kata Presiden Prabowo di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).
Presiden Prabowo juga menyampaikan akan mengerahkan personel TNI Angkatan Darat dan Polri untuk membantu percepatan penanganan wilayah yang masih terendam banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat.
Selain itu, dia memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi pengungsi dari hari ke hari hingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.
Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban banjir dipengungsian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Air Sungai Kelekar Meluap, Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur Ambruk
- GARDA Desak Prabowo Tepati Janji Terbitkan Perpres Bagi Hasil Adil Bagi Driver Ojol
- Korban Meninggal Dunia Akibat Bencana di Agam Menjadi 192 Orang
- Ada Bupati Kena OTT KPK Lagi, Mendagri Tito Berkata Begini
- Tak Hanya Beri Sembako, ASABRI Juga Dampingi Para Korban Banjir dan Longsor di Sumatra
- Peran Damkarmat Kian Strategis, Mendagri Keluarkan Surat Edaran