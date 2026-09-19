Tinjau Langsung ke Karawang, Dirut BULOG & DPR Pastikan Bantuan Pangan Diterima Warga

jpnn.com, KARAWANG - Perum BULOG bersama DPR melakukan peninjauan ke Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Peninjauan itu dilakukan untuk mengawal penyaluran Bantuan Pangan Beras agar bisa diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

Ini merupakan komitmen BULOG melakukan peninjauan penyaluran bantuan pangan dengan alokasi Juli, Agustus, dan September.

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Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan Bantuan Pangan Beras merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca dan musim paceklik.

Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

“Bantuan pangan dari pemerintah ini merupakan salah satu stimulus dan bentuk perhatian kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca yang berkepanjangan dan musim paceklik. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat penerima manfaat, sehingga bantuan pangan berupa beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat,” ujar Saan Mustopa.

Dia menambahkan penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 diberikan sebanyak 10 kilogram per penerima manfaat setiap bulannya.

Bantuan tersebut juga berlanjut untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.