Tinjau Langsung Korban Banjir di Aceh, Prihasto Pastikan Distribusi Pangan Lancar

jpnn.com, ACEH - Direktur Pengadaan Perum BULOG, Prihasto Setyanto melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk melakukan koordinasi, monitoring lapangan, serta evaluasi kondisi stok dan penyaluran bantuan.

Kunjungan ini dilakukan seiring dengan masih terputusnya sejumlah akses darat, terisolasinya beberapa kecamatan, serta meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak.

BULOG memastikan seluruh jajaran di Kanwil Aceh dan kantor cabang tetap siaga penuh dalam mendukung operasi tanggap darurat.

Selain itu, BULOG berkoordinasi dengan TNI yang melakukan distribusi udara menggunakan pesawat Hercules untuk menjangkau daerah yang masih terblokir seperti Aceh Tamiang dan Bener Meriah.

Berdasarkan laporan pemantauan stok per 4 Desember, Aceh memiliki cadangan stok beras CBP: 82.996 ton dan stok minyak goreng 870.211 liter.

Ketersediaan stok yang memadai itu menjadi dasar BULOG untuk menjaga kelancaran pasokan di tengah terganggunya akses distribusi di berbagai titik seperti Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Nagan Raya.

Prihasto menegaskan bahwa BULOG siaga penuh dalam memastikan masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan selama masa tanggap darurat.

“BULOG memastikan distribusi bantuan harus tetap berjalan, meskipun banyak akses terputus. Kami bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan sukarelawan, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Stok pangan kami aman dan siap digelontorkan sesuai kebutuhan,” ujar Prihasto Setyanto.