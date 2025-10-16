menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tinjau Layanan CKG di SDN 32 Ternate, Wapres Gibran Tekankan Penerapan Pola Hidup Sehat

Tinjau Layanan CKG di SDN 32 Ternate, Wapres Gibran Tekankan Penerapan Pola Hidup Sehat

Tinjau Layanan CKG di SDN 32 Ternate, Wapres Gibran Tekankan Penerapan Pola Hidup Sehat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SD Negeri 32 Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (16/10/2025). ANTARA/HO-BPMI Setwapres.

jpnn.com, TERNATE - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SD Negeri 32 Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (16/10/2025).

Sebagaimana keterangan yang diterima, Kamis, pada kesempatan tersebut Wapres menekankan pentingnya peran sekolah sebagai ruang belajar yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membiasakan pola hidup sehat dan membentuk karakter peserta didik.

Gibran menilai kolaborasi antara guru, tenaga medis, dan orang tua menjadi kunci keberhasilan dalam membangun generasi muda yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

Baca Juga:

Sejalan dengan arahan Wapres, Ketua Tim Pelaksana CKG Puskesmas Kalumata Hasbullah menjelaskan bahwa setiap hasil pemeriksaan kesehatan siswa akan dimasukkan ke dalam aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan.

Dengan sistem ini, orang tua dapat memantau kondisi kesehatan anak secara langsung.

"Jadi langsung di aplikasi Satu Sehat Indonesia dari Kementerian Kesehatan. Secara otomatis dia akan terkirim rapor kesehatannya ke nomor yang diinputkan," kata Hasbullah.

Baca Juga:

"Orang tua juga ikut berperan serta," imbuhnya.

Sementara itu, suasana semangat dan antusiasme tampak di antara para siswa yang menunggu giliran pemeriksaan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SD Negeri 32 Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (16/10/2025).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI