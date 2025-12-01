menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tinjau Lokasi Banjir Bandang, Prabowo Ungkap Kesulitan di Lokasi

Tinjau Lokasi Banjir Bandang, Prabowo Ungkap Kesulitan di Lokasi

Tinjau Lokasi Banjir Bandang, Prabowo Ungkap Kesulitan di Lokasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Senin (1/12). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan kondisi di lokasi banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sangat sulit.

Hal itu dikatakan Prabowo saat meninjau Bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Banyak jalur masih terputus, tetapi kami segera melakukan segala upaya untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami,” ucap Prabowo dikutip dari rilis resmi, Senin (1/12).

Baca Juga:

Prabowo memastikan bahwa nantinya kapal besar untuk mengangkut bantuan bakal diakses dari Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara.

“Kemudian, hercules terus kami kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata dia.

Prabowo pun mengapresiasi semua pihak yang terlibat membantu di lapangan termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga:

“Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas semua, kompak,” tuturnya.

“Kami atasi ya, negara kita kuat, sekarang mampu untuk mengatasi,” sambung Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kondisi di lokasi banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sangat sulit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI