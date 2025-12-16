Tinjau Lokasi Bencana Sumatra, Danone Indonesia Bawa Sejumlah Bantuan

jpnn.com, JAKARTA - Tim Danone Indonesia bersama Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, meninjau sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan longsor.

CEO Danone Indonesia, Laurent Boissier menyatakan kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak bagi warga.

Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Desa Tukka, yang mengalami gangguan akses dan kerusakan layanan dasar.

“Hasil peninjauan menunjukkan banyak keluarga masih mengandalkan bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi,” ungkap Laurent dikutip, Selasa (16/12).

Sejumlah warga mengaku tinggal di tempat pengungsian sementara sambil menunggu relokasi ke hunian yang disiapkan pemerintah. Sebagian anak di titik pengungsian juga memerlukan layanan kesehatan karena kondisi lingkungan yang tidak stabil dan berharap segera kembali bersekolah.

Akses komunikasi dan transportasi di wilayah Sibolga–Tapanuli Tengah kini berangsur membaik, meskipun beberapa ruas jalan masih mengalami kerusakan.

Sejumlah titik jalan yang sebelumnya amblas atau tertutup material longsor, terutama di Kecamatan Tukka, Ba diri, dan Pandan, mulai dapat dilewati secara terbatas setelah dilakukan pembersihan awal.

“Sebagai bagian dari respons awal, Danone Indonesia menyalurkan tiga truk berisi ribuan karton AQUA 1500 ml,” kata Laurent.