Tinjau Lokasi Kewajiban Fasos Fasum di Jakarta Pusat, Pansus DPRD DKI Soroti Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Panitia Khusus Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Pansus Fasos Fasum) DPRD DKI Jakarta meninjau lokasi lahan milik pengembang yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI, Rabu (23/9).
Lokasi pertama yang dikunjungi, yaitu kawasan yang dikelola PT. Duta Pertiwi Tbk di ITC Cempaka Mas.
Kedua, Central Cipta Murdaya (CCM) Group di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
Ketua Pansus Fasos Fasum DPRD DKI Inggard Joshua mengatakan peninjauan untuk mempercepat penyelesaian kewajiban pengembang.
Selain itu, mencari solusi atas persoalan yang selama ini menghambat penyerahan Fasos Fasum.
Penyelesaian kewajiban tersebut untuk mendukung penataan Jakarta menuju kota global yang aman, tertib, dan asri.
Pansus sudah menginventarisasi dan meninjau lokasi yang menjadi kewajiban pengembang.
Dalam peninjauan di ITC Cempaka Mas, Pansus menyoroti kewajiban PT. Duta Pertiwi yang belum seluruhnya terselesaikan sejak Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) terbit pada 1994.
Ini yang menjadi sorotan Pansus DPRD DKI saat meninjau lokasi kewajiban Fasos Fasum di Jakarta Pusat
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