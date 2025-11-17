Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari
jpnn.com, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Senin 17 November 2025.
Gubernur Luthfi dalam kunjungannya memberikan semangat kepada ratusan warga pengungsi setelah rumah mereka terdampak longsor besar pada Minggu siang.
Luthfi memastikan hunian baru akan siap dalam tiga hari.
Longsor dengan diameter sekitar 100 meter itu merusak puluhan rumah.
Tak pelak, memaksa lebih dari 800 warga dievakuasi ke titik pengungsian.
Gubernur Luthfi memastikan seluruh warga Situkung dalam keadaan aman di pengungsian.
Dalam tiga hari ke depan, relokasi ke hunian sementara akan mulai dilakukan.
“Hunian sementara sudah kita siapkan. Setelah itu baru hunian tetap, karena satu dusun terdampak. Ini bukan sekadar tempat tinggal—kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pekerjaan warga harus dipikirkan bersama,” ucap Luthfi.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memastikan hunian sementara bagi warga terdampak longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Pandanarum siap dalam tiga hari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- HUT Ke-54 Korpri, Sekda Jateng Sumarno Minta ASN tak Antikritik
- Seribu Keluarga Lulus Jadi PKH, Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Warga
- Air Mata Sariman dan Harapan Ditemukannya Anak-Istri
- Pemerintah Modifikasi Cuaca Percepat Pencarian Korban Longsor Cilacap
- Borobudur Marathon 2025 Sukses Dihelat, Sekda Jateng: Perputaran Ekonomi di Atas Rp 73,9 miliar
- Percepat Penanganan, Gubernur Luthfi Cek Lokasi Tanah Longsor Cibeunying