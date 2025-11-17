menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari

Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari

Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengunjungi warga terdampak bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Senin 17 November 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Senin 17 November 2025.

Gubernur Luthfi dalam kunjungannya memberikan semangat kepada ratusan warga pengungsi setelah rumah mereka terdampak longsor besar pada Minggu siang.

Luthfi memastikan hunian baru akan siap dalam tiga hari.

Baca Juga:

Longsor dengan diameter sekitar 100 meter itu merusak puluhan rumah.

Tak pelak, memaksa lebih dari 800 warga dievakuasi ke titik pengungsian.

Gubernur Luthfi memastikan seluruh warga Situkung dalam keadaan aman di pengungsian.

Baca Juga:

Dalam tiga hari ke depan, relokasi ke hunian sementara akan mulai dilakukan.

“Hunian sementara sudah kita siapkan. Setelah itu baru hunian tetap, karena satu dusun terdampak. Ini bukan sekadar tempat tinggal—kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pekerjaan warga harus dipikirkan bersama,” ucap Luthfi.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memastikan hunian sementara bagi warga terdampak longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Pandanarum siap dalam tiga hari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI