Tinjau Mitra Makloon di Maros, Dirut BULOG Dorong Inovasi Pemanfaatan Sekam Padi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kunjungan kerja ke Rice Milling Unit milik PT Sri Tani Berkah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung operasional mitra makloon BULOG yang memproduksi beras program Bantuan Pangan serta beras SPHP.

Direktur Utama BULOG didampingi oleh Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahrurozi, Pemimpin Kantor Cabang Makassar Faris Sudirman, Komandan Kodim Maros Agung Yuhono, serta jajaran manajemen PT Sri Tani Berkah.

Mitra makloon BULOG ini berperan penting dalam mendukung penugasan pemerintah melalui produksi beras untuk program Bantuan Pangan (Banpang) serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan kepada masyarakat.

Ahmad Rizal mendorong adanya inovasi teknologi dalam proses pengolahan padi, khususnya pemanfaatan sekam padi agar tidak terbuang percuma.

Dia mengusulkan agar sekam padi dapat diolah menjadi arang atau produk turunan lainnya yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat memberikan manfaat tambahan bagi petani dan pelaku usaha penggilingan padi.

“BULOG mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh hasil samping dari proses penggilingan padi dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekam padi yang selama ini sering terbuang dapat diolah menjadi arang atau produk bernilai ekonomi, sehingga memberikan tambahan manfaat bagi petani dan industri penggilingan padi,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Dia menambahkan, inovasi pemanfaatan sekam padi ini diharapkan dapat mulai dikembangkan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan nilai tambah pada sektor pengolahan padi.