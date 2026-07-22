Tinjau Nasabah PNM di Mojokerto, Danantara Dukung Penguatan Ekonomi Kerakyatan

jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia memperkuat komitmen ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha ultra mikro terus.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan jajaran Komisaris Danantara Asset Management ke berbagai titik layanan PNM di Mojokerto, mulai dari Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), tempat usaha nasabah, hingga Ruang Pintar PNM.

Komisaris Utama Danantara Asset Management, Rabin Indrajad mengapresiasi PNM karena telah memberikan pembimbingan bukan hanya pembiayaannya.

“Ada kepedulian yang nyata melalui Ruang Pintar dan perhatian terhadap lingkungan sekitar nasabah, sehingga pemberdayaan benar-benar terasa menyeluruh,” ujar Robin.

Danantara meninjau langsung gambaran menyeluruh mengenai model bisnis PNM yang tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera.

Namun, juga memastikan proses pemberdayaan berjalan secara berkelanjutan.

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Wakil Direktur Utama PNM Sunar Basuki menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan inti dari setiap layanan yang diberikan PNM kepada masyarakat.

Nasabah memperoleh pendampingan rutin, edukasi pengelolaan usaha dan keuangan, serta membangun jejaring sosial yang menjadi fondasi tumbuhnya usaha ultra mikro lewat PKM.