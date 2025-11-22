Tinjau Operasi Pertamina di Sumsel, Kementerian ESDM Pastikan Hal Ini Terpenuhi

jpnn.com, PRABUMULIH - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (migas) melakukan peninjauan lapangan ke Wilayah Kerja Zona 4 Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) di Sumatera Selatan.

Peninjauan lapangan ini untuk memastikan optimalisasi produksi migas, serta tingkat keselamatan pekerja lapangan.

Peninjauan lapangan dari Kementerian ESDM dipimpin Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad meninjau langsung operasi di wilayah Prabumulih yang memiliki enam lapangan migas.

Selain itu, tinjauan juga dilakukan di fasilitas Metering and Regulating Station (MRS) Jaringan Gas Sales and Operation Region (Jargas SOR) 1 Gelumbang serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang dioperasikan oleh Subholding Gas Pertamina, PT Pertamina Gas Negara (PGN).

Tidak hanya itu, Tim Kementerian ESDM pun melakukan pemantauan langsung ke kilang Pertamina di Refinery Unit (RU) III Plaju dan Sungai Gerong.

Arifin mengungkapkan manajemen Pertamina dan regulator harus bersama-sama mengawasi secara langsung dan berkesinambungan fasilitas fisik migas termasuk sumber daya manusianya di lapangan.