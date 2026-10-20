Tinjau Operasional KDMP, Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Memberikan Manfaat untuk Warga

jpnn.com - BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau operasional Koperasi Desa Meraih Putih (KDMP) di wilayahnya, Selasa (20/10).

Gubernur Luthfi meninjau dua titik, yakni KDMP Bergas Kidul Kabupaten Semarang dan KDMP Banyudono Kabupaten Boyolali.

Luthfi dalam peninjauan itu menekankan supaya koperasi tersebut dipromosikan kepada masyarakat, sehingga keberadaannya memberikan manfaat untuk warga desa.

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Mantan Kapolda Jawa Tengah itu juga berharap koperasi tersebut sebagai penguat swasembada pangan serta off taker (pembeli) produk lokal dan UMKM setempat.

"KDMP adalah aset desa, harus dirawat.

Masyarakat harus diworo-woro atau beritahu kalau (KDMP) sudah beroperasional," katanya.

"Masyarakat harus tahu bahwa ini juga untuk kepentingan desa. Informasikan kalau di KDMP itu menjual bahan pokok penting dengan harga murah," kata Ahmad seusai peninjauan di dua lokasi itu.

KDMP yang sudah operasional tersebut dapat menjadi acuan atau tempat belajar bagi yang belum beroperasi. Baik dari tata kelola, sistem kerja, hingga menjalin kerja sama dengan UMKM lokal melalui konsinyasi.

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"Manajer-manajer dan pengurus yang KDMP-nya belum beroperasi bisa belajar ke sini yang sudah operasional. Jangan sampai yang belum beroperasi manajernya menganggur," katanya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga menekankan peran penting koperasi sebagai penguat swasembada pangan. Apalagi di desa-desa memiliki kearifan lokal dan potensi berbeda-beda.