Tinjau Pasar Rawasari, Mendag Pastikan Harga Bahan Pokok Terkendali Menjelang Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) tersedia dan harga relatif stabil menjelang Lebaran.

Pejabat yang akrab disapa Busan itu meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan terus melakukan pemantauan ke pasar rakyat hingga usai Lebaran.

Mendag Busan menyampaikan hal tersebut seusai memantau harga dan pasokan bapok di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat.

“Kami terus akan melakukan pemantauan harga sampai Lebaran dan tentu setelahnya, agar harga-harga dan pasokan terjamin," kata Mendag Busan, Senin (16/3).

"Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah akan terus menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga bapok jelang Lebaran ini,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan, sejumlah komoditas bapok dijual sesuai atau di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan (HA).

Komoditas tersebut, antara lain beras medium Rp13.500, Minyakita Rp15.700/liter, daging ayam ras Rp40.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih honan Rp38.000/kg, dan cabai merah keriting Rp50.000/kg.

Harga komoditas lainnya yang terpantau stabil, antara lain tepung terigu Rp12.000/kg, minyak goreng second brand Rp19.000/liter, minyak goreng kemasan premium Rp22.000/liter, serta cabai merah besar Rp80.000/kg.