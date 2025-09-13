Tinjau Penambangan Nikel di Konawe, Ketum KAPMI Muliansyah Harap Kementerian ESDM Perkaya Regulasi

jpnn.com, KENDARI - Ketua Umum Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia Muliansyah Abdurrahman bersama Pengurus BPP KAPMI meninjau tempat penambangan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (11/9/2025).

Selama di Konawe, Sulawesi Tenggara, Ketua Umum dan Rombongan BPP KAPMI mengecek beberapa tempat penambangan hingga berjalannya investasi industri smelter yang ada di sana.

Muliansyah ikut prihatin praktek regulasi pertambangan yang belum maksimal di dunia pertambangan, sehingga masih terlihat banyak illegal mining, mafia hingga tumpang tindih izin tambang yang tak selesai.

"Menurut saya, Kementerian ESDM harus serius melihat hal ini, terkait dengan tambang ilegal, mafia, tumpang tindih masalah pertambangan, matinya sejumlah IUP dan izin-izin lain, belum lagi sengketa lahan dan berbagai masalah sosial di lapangan, masalah inilah hingga kini tak ada habisnya," tutur Mula.

Sementara tokoh muda Sultra, yang juga berasal dari Konawe Utara, Sainal berharap agar pimpinan KAPMI bisa menjadi perpanjangan tangan para penambang.

"Saya berharap KAPMI bisa membantu membawa aspirasi kami ini ke kementerian-kementerian terkait," kata Sainal.

Muliansyah dan pengurus pusat KAPMI berharap pihak Kementerian ESDM, pelaku usaha alias para penambang dan masyakat bisa duduk bersama melihat masalah di atas agar masalah dunia pertambangan bisa lebih baik sesuai misi asta cita presiden Prabowo Subianto yakni hilirisasi.

"Saya selaku Ketum KAPMI akan buat Satgas Hilirisasi BPP KAPMI untuk mengawasi berbagai pertambangan yang ada di Indonesia," tutupnya.(ray/jpnn)