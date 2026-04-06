Tinjau SPBE, Pertamina Patra Niaga & Dirjen Migas Pastikan Distribusi LPG Berjalan Optimal

jpnn.com, BEKASI - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, didampingi oleh Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, melakukan peninjauan ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sapta Arta Setia, serta sejumlah pangkalan LPG di wilayah Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (3/4).

Pada kunjungan di SPBE, dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap proses pengisian LPG ke tabung, mulai dari penimbangan, memastikan tidak adanya kebocoran, hingga pengecekan penyegelan tabung sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Pengecekan dilanjutkan pada Sabtu (4/4) di wilayah Jakarta, tepatnya di SPBE Pertamina Trading and Services, Tanjung Priok, serta beberapa pangkalan LPG di Jakata Utara.

Baca Juga: Armada Logistik Laut Pertamina Patra Niaga Jangkau Wilayah Kepulauan dan 3T

Langkah ini dilakukan guna memastikan proses distribusi berjalan optimal hingga ke tingkat pangkalan.

“Kami pertama kunjungi SPBE untuk memastikan penyiapan LPG berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan keselamatan kerja yang baik, beratnya juga kita timbang dari dua hari ini, kemarin kami sudah ke Bekasi, hari ini kita ke Jakarta, semua proses distribusi terkendali baik dan lancar,” ujar Laode.

Selain SPBE, peninjauan juga dilakukan di tiga pangkalan LPG di Bekasi, yakni Pangkalan Suwondo, Pangkalan Herman, dan Pangkalan Sriyatun.

Di Jakarta, peninjauan dilakukan ke Pangkalan Sumaryono, Pangkalan Lusy Vebriana, dan Pangkalan Hioe Muk Sien.

Di lokasi tersebut, turut dilakukan pengecekan langsung terhadap berat LPG dalam tabung untuk memastikan kesesuaian sebelum disalurkan kepada masyarakat.