Tinjau SPPG Karanglo, Ibas Ingin Pastikan Standar Higienitas dan Gizi MBG Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis harus menghadirkan makanan yang sehat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

Sebab, program ini berasal dari uang rakyat yang wajib dijalankan secara bertanggung jawab.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua MPR RI DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (28/2).

Ibas memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, khususnya terkait higienitas, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat.

Dia meninjau langsung proses penerimaan bahan baku makanan dan menekankan pentingnya pengawasan kualitas gizi sejak tahap awal.

“Kami harus memastikan seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Lulusan S2 Nanyang Technological University tersebut juga menaruh perhatian pada rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Dia memastikan bahwa buah dan sayur yang digunakan berasal dari petani lokal Ponorogo sehingga program nasional ini sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.