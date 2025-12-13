menu
Tinjau Tiga Titik Bencana dalam Sehari, Kinerja Prabowo Patut Diacungi Jempol
Presiden Prabowo saat meninjau pengungsi bencana di Langkat, Sumatera Utara, pada Sabtu (13/12). Foto: dokumentasi Tim Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri dan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an menilai Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan standar etos kerja dan energi yang patut diacungi jempol.

Sebab, Presiden Prabowo tetap berkunjung ke tiga titik bencana di Aceh dalam satu hari di tengah padatnya agenda internasional.

Kunjungan tersebut dilakukan di Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon pada Jumat, (12/12) untuk meninjau percepatan penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut.

Ali Rif’an menilai pola kepemimpinan langsung ini mengirimkan sinyal penting mengenai prioritas pemerintah terhadap penanganan bencana.

“Kunjungan Presiden dengan ritme seintens ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Usia yang hampir 75 tahun tidak mengurangi komitmen beliau untuk hadir langsung di titik bencana bersama rakyat. Energinya patut diacungi jempol,” ujar Ali.

Ali menambahkan bahwa kehadiran Presiden di Aceh secara langsung di wilayah terdampak memiliki dampak psikologis signifikan bagi masyarakat.

“Ketika masyarakat melihat Presiden hadir, mendengar, dan mengambil keputusan langsung di lokasi, itu meningkatkan rasa percaya serta harapan dan optimisme warga terhadap proses pemulihan,” jelasnya.

Warga di berbagai titik kunjungan menyampaikan apresiasi atas percepatan penyaluran bantuan yang mulai dirasakan, termasuk akses bantuan pangan, layanan kesehatan, serta pembukaan kembali jalur yang sebelumnya terputus. 

