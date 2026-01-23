Tinjau Yonif TP 890/Gardha Sakti di Garut, Panglima TNI Cek Kesiapan Prajurit Laksanakan Pembinaan Teritori
jpnn.com, GARUT - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan peninjauan ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 890/Gardha Sakti di Desa Cijayana, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial serta mendukung program ketahanan pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI berinteraksi langsung dengan prajurit dan meninjau sejumlah fasilitas satuan.
Jenderal Agus juga melihat secara langsung aktivitas pembinaan teritorial yang dilaksanakan di lingkungan satuan.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan warga di sekitar wilayah penugasan.
Peninjauan Panglima TNI tersebut menegaskan komitmen pimpinan TNI dalam mendukung program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan, melalui peran aktif satuan teritorial dalam rangka memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
