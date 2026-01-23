menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tinjau Yonif TP 890/Gardha Sakti di Garut, Panglima TNI Cek Kesiapan Prajurit Laksanakan Pembinaan Teritori

Tinjau Yonif TP 890/Gardha Sakti di Garut, Panglima TNI Cek Kesiapan Prajurit Laksanakan Pembinaan Teritori

Tinjau Yonif TP 890/Gardha Sakti di Garut, Panglima TNI Cek Kesiapan Prajurit Laksanakan Pembinaan Teritori
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan peninjauan ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 890/Gardha Sakti di Desa Cijayana, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, GARUT - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan peninjauan ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 890/Gardha Sakti di Desa Cijayana, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).

Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial serta mendukung program ketahanan pangan.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI berinteraksi langsung dengan prajurit dan meninjau sejumlah fasilitas satuan.

Baca Juga:

Jenderal Agus juga melihat secara langsung aktivitas pembinaan teritorial yang dilaksanakan di lingkungan satuan.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan warga di sekitar wilayah penugasan.

Peninjauan Panglima TNI tersebut menegaskan komitmen pimpinan TNI dalam mendukung program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan, melalui peran aktif satuan teritorial dalam rangka memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.(fri/jpnn)

Baca Juga:

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan peninjauan ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 890/Gardha Sakti di Desa Cijayana.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI