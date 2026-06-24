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Tio Pakusadewo Bagikan Kondisi Kabar Kesehatannya Terkini

Tio Pakusadewo Bagikan Kondisi Kabar Kesehatannya Terkini
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Tio Pakusadewo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tio Pakusadewo akhirnya bisa kembali beraktivitas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan menjalani prosedur pemasangan ring jantung.

Walaupun masih tetap menjalani aktivitasnya kembali, tetapi dia mengakui bahwa kini lebih dibatasi.

Terlebih saat ini, Tio Pakusadewo harus menggunakan kursi roda untuk menunjang aktivitasnya.

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"Ya dibatasi, tapi normal saja. Ini kayak gini kan syuting juga. Hanya dengan kondisi bahwa saya tidak bisa jalan," ujar Tio Pakusadewo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (23/6).

Meskipun kondisi fisiknya belum 100 persen pulih, tetapi dia tetap menunjukkan profesionalitasnya.

Pria 62 tahun itu masih aktif terlibat dalam proses syuting, meski ruang geraknya terbatas.

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"Iya, menyesuaikan," kata Tio Pakusadewo.

Adapun soal penggunaan kursi roda, dia mengatakan dirinya telah menggunakan alat bantu jalan tersebut selama satu bulan terakhir.

Aktor Tio Pakusadewo akhirnya bisa kembali beraktivitas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan menjalani prosedur pemasangan ring jantung.

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