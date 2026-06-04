Tio Pakusadewo Bolak-Balik Rumah Sakit, Butuh Bantuan Biaya Pengobatan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo kembali dirawat intensif di salah satu rumah sakit.

Kabar tersebut disampaikan oleh sahabat Tio, Dewi Irawan yang datang membesuk baru-baru ini.

Menurutnya, Tio Pakusadewo sudah bolak-balik masuk rumah sakit sejak beberapa bulan terakhir.

"Sejak tanggal 27/1/26 sampai 31/5/26 sudah 4x keluar masuk RS. Rumah sakit nya juga beda-beda, karena penyakitnya juga beda-beda," ungkap Dewi Irawan melalui akun miliknya di Instagram.

Kakak mendiang Ria Irawan itu tidak menjelaskan detail penyakit yang diderita Tio Pakusadewo.

Dewi Irawan hanya menyebut bahwa aktor berusia 62 tahun itu sangat membutuhkan bantuan.

Dia kemudian berinisiatif menggalang donasi untuk membantu biaya pengobatan Tio Pakusadewo.

"Tio ini statusnya pasien BPJS kelas 3 dan tidak punya asuransi. Maka dari itu, atas inisiatif saya pribadi, saya bikin open donation ini untuk membantu meringankan beban biaya pengobatan sohib saya," jelas Dewi Irawan.