Tio Pakusadewo Dirawat di Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari aktor senior, Tio Pakusadewo.

Pasalnya, pria 62 tahun itu harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Informasi soal kondisi kesehatan Tio Pakusadewo itu terungkap melalui unggahan rekan sesama aktor, Agus Wibowo di akunnya di Instagram.

Dalam akunnya, Agus Wibowo mengunggah sebuah foto saat dirinya menjenguk Tio Pakusadewo di rumah sakit bersama sejumlah rekan aktris dan aktor lainnya untuk memberikan dukungan moral.

Agus Wibowo juga menyertakan doa agar sahabatnya tersebut segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Lu bisa, semangat, cepat pulih, terus berkarya lagi," ujar Agus Wibowo melalui akunnya di Instagram.

Adapun dalam foto yang dibagikan, Tio Pakusadewo tengah berbaring di tempat tidur rumah sakit.

Sementara itu, rekan-rekan sang aktor yang datang menjenguk, berdiri di samping tempat tidurnya. (mcr7/jpnn)