Tiong Bahru Bakery Hadir di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tiong Bahru Bakery, artisan bakery ikonik asal Singapura yang dikenal dengan croissant berlapis dan sourdough buatannya, resmi membuka gerai pertamanya di Jakarta, berlokasi di Lobby Utama Summarecon Mall Kelapa Gading 3, pada 5 Agustus 2026.

Kehadiran ini menandai langkah baru Tiong Bahru Bakery dalam memperluas pengalaman bakery khas Singapura ke Indonesia, sekaligus menghadirkan ruang yang menghubungkan makanan, komunitas, dan keseharian masyarakat kota.

Sejak berdiri pada 2012, Tiong Bahru Bakery telah berkembang dari sebuah bakery sederhana di kawasan Tiong Bharu menjadi jaringan artisan bakery dengan sejumlah gerai di berbagai wilayah Singapura.

Meski terus bertumbuh, satu hal yang tidak pernah berubah adalah komitmennya terhadap keahlian membuat roti, kecintaannya pada budaya lokal, serta dedikasinya untuk menghadirkan bakery berkualitas, kopi yang nikmat dan ruang yang mempererat kebersamaan masyarakat.

Mengusung semangat "Terus Bawa yang Bahru", Tiong Bahru Bakery hadir dengan komitmen untuk terus menghadirkan hal-hal baru tanpa kehilangan kehangatan yang telah menjadi identitasnya. Semangat ini diwujudkan dalam tiga pesan yang saling terkait.

Pertama, Warga Bahru mengajak masyarakat Jakarta menjadi bagian dari komunitas yang menemukan ruang untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati momen sederhana bersama. Kedua, Experience Bahru menghadirkan pengalaman menikmati bakery yang lebih dari sekadar membeli roti.

Gerai dirancang sebagai ruang yang nyaman untuk singgah, bekerja, bertemu teman, atau menikmati waktu sendiri di tengah padatnya aktivitas kota. Ketiga, memperkenalkan Rasa Bahru, perpaduan teknik roti Prancis berstandar tinggi untuk menghasilkan croissant berlapis renyah, artisan sourdough serta berbagai sajian yang dibuat fresh setiap hari.

Seperti halnya seluruh gerai Tiong Bahru Bakery di Singapura, setiap ruang dirancang mengikuti karakter lingkungan tempatnya berada. Filosofi ini mencerminkan keyakinan bahwa bakery bukan sekadar tempat menikmati croissant dan kopi, tetapi juga ruang yang tumbuh bersama komunitasnya, yaitu croissant in hand, community at heart.