Tip Berkendara Aman di Tengah Sebaran Abu Vulkanis
jpnn.com, JAKARTA - Jalanan yang tertutup abu vulkanis atau asap pekat jelas bukan medan yang ramah.
Jarak pandang mendadak terbatas, napas terasa sesak, dan permukaan aspal berubah licin.
Di situasi seperti ini, berkendara bukan lagi soal cepat sampai, melainkan bagaimana bisa pulang dengan selamat.
Jika urusan tidak terlalu mendesak, menunda perjalanan adalah keputusan terbaik.
Namun, jika Anda memang harus menembus jalanan, ada beberapa hal mendasar yang wajib disiapkan.
Perlengkapan 'Tempur' dan Cek Motor
Sebelum menyalakan mesin, lindungi diri Anda. Helm dengan visor tertutup rapi adalah pelindung utama mata.
Tambahkan masker yang mampu menyaring partikel halus agar paru-paru tetap aman.
Di tengah sebaran abu vulkanis yang begitu luas, berkendara bukan lagi soal cepat sampai, melainkan bagaimana bisa pulang dengan selamat.
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