Tip dan Trik Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025: Ayo Jurnalis, Tunjukkan Karyamu!

jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) kembali menggelar ajang tahunan bergengsi Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada insan media yang telah berkontribusi dalam menginformasikan perjalanan transformasi dan transisi energi nasional.

Mengusung tema 'Energizing Indonesia', AJP tahun ini memasuki pelaksanaan ke-22 sejak pertama kali digelar pada 2003.

AJP menjadi ajang kolaborasi dan kompetisi yang sehat antarjurnalis dari seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan AJP terbuka untuk semua jurnalis di tanah air, baik dari media nasional maupun lokal, dengan cakupan wilayah teritorial yang luas.

“Melalui AJP 2025, kami mengajak para jurnalis untuk menghadirkan karya-karya jurnalistik yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Ini bukan sekadar kompetisi, tapi juga ruang tumbuh dan edukasi bersama,” ujar Fadjar dalam sosialisasi AJP 2025 di Bandung, Selasa (19/8).

Seluruh proses penjurian dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi media, pengamat energi, fotografer profesional, dan pakar komunikasi.

Lebih lanjut Fadjar juga membagikan beberapa catatan penting dari para juri AJP 2024 yang dapat dijadikan tip dan trik bagi jurnalis yang akan ikut serta perhelatan AJP 2025.

Di antaranya, dalam menyiapkan karya jurnalistik diutamakan feature news, pastikan seluruh data nama daerah seperti kabupaten, kota, hingga provinsi dicantumkan dan didukung sumber resmi dari instansi atau pihak terkait.