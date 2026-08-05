Tip Lebih Cermat Mengatur Pengeluaran

jpnn.com, JAKARTA - Gaya hidup mengatur keuangan tetap dapat dilakukan sambil mempertahankan gaya hidup menjadi tren saat ini.

Masyarakat dapat mulai membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dengan strategi yang tepat, sehingga pengeluaran harian tetap terkontrol tanpa mengurangi kenyamanan saat bertransaksi.

Head of Strategy, Integrated Marketing Communication, Transport, OVO & Bank Asep Haekal berbagi tip menjaga stabilitas keuangan di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

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1. Evaluasi Kembali Pos Pengeluaran Harian dan Bulanan

Langkah pertama untuk menjaga cash flow adalah memahami bagaimana uang digunakan setiap hari.

“Banyak pengeluaran kecil yang terasa ringan saat dilakukan dan sering kali luput disadari, tetapi dapat menjadi besar ketika terakumulasi dalam satu bulan,” kata Haikal.

Menurut dia, pengeluaran seperti kopi, pembelian makanan secara online, transportasi, langganan digital, parkir, hingga belanja spontan sebaiknya mulai dievaluasi secara berkala.

Bagi pengguna dompet digital seperti OVO, histori transaksi dapat menjadi alat bantu sederhana untuk membaca pola pengeluaran.