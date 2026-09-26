Tip Memilih Snack Bar Protein untuk Mendukung Pembentukan Otot

jpnn.com, JAKARTA - Membentuk dan mempertahankan massa otot tidak hanya bergantung pada latihan fisik. Asupan nutrisi, termasuk protein, juga menjadi bagian penting dalam pola makan seseorang yang rutin berolahraga.

Bagi orang dengan aktivitas padat, snack bar dapat menjadi pilihan praktis untuk dikonsumsi di sela waktu makan. Namun, memilih snack bar sebaiknya tidak hanya berdasarkan tulisan “high protein” atau “protein bar” pada kemasan.

Pemerhati gaya hidup sehat Fahmi Dirgantara mengatakan konsumen tetap perlu membaca informasi nilai gizi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing.

“Snack bar bisa menjadi pilihan praktis untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama ketika seseorang memiliki aktivitas yang cukup padat. Namun, penting untuk tetap melihat informasi nilai gizi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Fahmi, Sabtu (26/9).

Selain protein, kandungan kalori, karbohidrat, gula, lemak, serat, hingga bahan yang digunakan dalam produk juga perlu menjadi pertimbangan. Protein merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan tubuh untuk membangun dan mempertahankan massa otot.

Oleh karena itu, sebelum membeli snack bar, periksa jumlah protein dalam satu porsi pada tabel informasi nilai gizi. Jangan hanya berpatokan pada klaim high protein atau protein bar yang tercantum di bagian depan kemasan.

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Perhatikan pula sumber proteinnya. Sejumlah produk menggunakan protein berbasis susu, seperti whey dan casein, sementara produk lain memakai sumber protein nabati, misalnya kedelai.

Meski demikian, kandungan protein yang tinggi bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan ketika memilih snack bar. Jumlah kalori, karbohidrat, gula, lemak, dan serat juga penting untuk diperiksa karena kebutuhan setiap orang dapat berbeda