Tip Memilih SUV Sesuai Kebutuhan, Jangan Sekadar Tergiur Fitur

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Popularitas SUV di Indonesia terus meningkat. Namun, memilih SUV sebaiknya tidak hanya melihat desain, fitur, atau harga.

Kebutuhan perjalanan menjadi faktor yang tak kalah penting agar kendaraan benar-benar sesuai dengan gaya hidup pemiliknya.

Marketing Director PT. JETOUR Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, mengatakan setiap konsumen memiliki pola mobilitas yang berbeda.

Ada yang lebih banyak berkendara di dalam kota, sering bepergian bersama keluarga, hingga gemar menjelajah ke luar jalan raya.

Oleh karena itu, karakter SUV yang dipilih pun sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk penggunaan harian di perkotaan, SUV dengan dimensi ringkas dan fitur penunjang kenyamanan menjadi pilihan ideal.

Model seperti Jetour Dashing ditujukan bagi konsumen urban yang mengutamakan desain modern, kemudahan berkendara, serta teknologi seperti konektivitas smartphone dan kamera 540 derajat.

Bagi keluarga yang sering bepergian jarak jauh, SUV berkapasitas tujuh penumpang lebih relevan.