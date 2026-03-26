Tip Menentukan Jurusan Kuliah, Jangan Sampai Salah Langkah

jpnn.com, JAKARTA - Pilihan jurusan tidak hanya menentukan bidang ilmu yang akan dipelajari selama kuliah, tetapi juga dapat memengaruhi arah karier di masa depan.

Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat menentukan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, serta rencana masa depan.

Kepala Biro Kemahasiswaan dan Pembimbingan Karier sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Harini Tunjungsari, M.Psi., membagikan beberapa tips yang bisa kamu pertimbangkan. Berikut beberapa tipsnya!

1. Pahami minat dan ketertarikan

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengenali minat dan ketertarikan diri. Program studi yang selaras dengan minat umumnya akan membuat proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan motivasi dalam menjalani perkuliahan.

“Calon mahasiswa dapat mulai dengan merefleksikan mata pelajaran atau aktivitas yang paling diminati selama di sekolah untuk membantu menentukan jurusan yang lebih sesuai dengan diri sendiri,” ujar Harini, dikutip JPNN.com, Kamis (26/3).

2. Pertimbangkan kemampuan yang kamu miliki

Selain minat, penting juga untuk mengenali kemampuan atau kekuatan yang dimiliki, seperti kemampuan mengolah angka, memahami banyak bacaan, berpikir kritis, atau menghafal informasi.