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Tip Mengelola Uang Kaget dari Bonus atau Warisan Agar Makin Berkembang

Tip Mengelola Uang Kaget dari Bonus atau Warisan Agar Makin Berkembang
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Makin besar uang yang dipegang, makin kuat dorongan untuk membelanjakannya, sehingga dibutuhkan strategi agar dana tidak menguap. Foto: supplied for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menerima uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, baik dari bonus tahunan, komisi, warisan, atau pencairan aset, kadang membuat seseorang terlena. 

Padahal, uang tersebut bisa memperkuat kondisi keuangan dan tidak bisa habis dalam waktu singkat untuk pengeluaran yang tidak direncanakan.

Tantangannya sebenarnya lebih bersifat psikologis daripada teknis. 

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Makin besar uang yang dipegang, makin kuat dorongan untuk membelanjakannya, sehingga dibutuhkan strategi agar dana tidak menguap begitu saja. 

Di sisi lain, momen menerima dana besar seperti ini tidak datang setiap saat, sehingga sayang jika terlewat tanpa memberi dampak berarti bagi keuangan Anda.

Sebelum memutuskan cara menggunakannya, ada tiga langkah yang dapat membantu Anda menahan sekaligus "mengunci" dana tersebut.

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Ketiganya bergerak dari mengendalikan dorongan belanja, mengamankan fondasi keuangan, hingga akhirnya menempatkan dana pada instrumen yang tepat.

1. Beri Jeda Sebelum Mengambil Keputusan Finansial

Menerima uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, baik dari bonus tahunan, komisi, warisan, atau pencairan aset, kadang membuat seseorang terlena.

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