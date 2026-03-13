Tip Mudik Aman dengan Mobil Pribadi agar Perjalanan Tetap Nyaman

jpnn.com, JAKARTA - Mudik Lebaran menggunakan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia.

Selain memberikan fleksibilitas waktu dan kenyamanan selama perjalanan, mobil pribadi juga memungkinkan keluarga membawa kebutuhan dengan lebih leluasa. Namun, perjalanan jarak jauh tetap memerlukan persiapan menyeluruh agar tetap aman, nyaman, dan minim risiko.

Berdasarkan laporan dan himbauan resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, faktor kelelahan pengemudi, kurangnya pengecekan kendaraan, serta kepadatan arus lalu lintas menjadi penyebab dominan kecelakaan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran setiap tahunnya.

Polri secara rutin mengingatkan masyarakat untuk memastikan kondisi mobil dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh.

Pengecekan mobil sebelum mudik menjadi hal utama yang tidak boleh diabaikan. Pemeriksaan oli mesin, rem, ban, aki, sistem kelistrikan, hingga cairan radiator sangat penting guna menghindari risiko mogok atau gangguan teknis saat perjalanan, terutama di tengah kemacetan panjang.

Selain mobil, kesiapan pengemudi juga menjadi faktor kunci keselamatan. Pengemudi disarankan untuk beristirahat setiap 3–4 jam, tidur cukup sebelum keberangkatan, serta tidak memaksakan diri saat kondisi tubuh lelah.

Di sisi lain, risiko di perjalanan tetap dapat terjadi meskipun persiapan sudah dilakukan dengan baik. Mulai dari tabrakan ringan akibat kepadatan lalu lintas hingga risiko kehilangan mobil. Untuk itu, perlindungan asuransi mobil menjadi bagian penting dari persiapan mudik.

Direktur PT Asuransi Raksa Pratikara menyampaikan, mudik adalah momen kebersamaan yang dinantikan banyak keluarga.