Tip Tetap Cerdas di Era Cashless
jpnn.com, JAKARTA - Pembayaran digital kini semakin lekat dengan aktivitas sehari-hari, terutama yang dilakukan secara offline.
Data OVO menunjukkan mayoritas transaksi pada 2025 sudah dilakukan secara offline sekitar 69 persen, berbalik dari 2021 yang masih didominasi transaksi online.
Kategori makanan dan minuman menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar, dengan transaksi di merchant F&B offline melonjak hingga 590 persen.
Kemudahan membayar lewat QRIS untuk membeli kopi, camilan, hingga makan siang memang membuat aktivitas sehari-hari lebih praktis.
Namun, di balik kenyamanan itu, pengguna juga perlu lebih disiplin mengelola pengeluaran.
Pasalnya, transaksi digital sering kali terasa "tidak terasa keluar uang", sehingga lebih mudah memicu belanja impulsif.
Melalui OVOFinTalk, OVO bersama Finansialku mengajak masyarakat menerapkan konsep mindful spending atau belanja secara sadar.
Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyarankan prinsip Atur, Aman, dan Awasi sebagai panduan menggunakan dompet digital.
Melalui OVOFinTalk, OVO bersama Finansialku mengajak masyarakat menerapkan konsep mindful spending atau belanja secara sadar.
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