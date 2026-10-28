Tipis, IHSG Menguat Ditopang Tren Bursa Saham Asia

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat 16,18 poin atau 0,31 persen ke posisi 5.282,31.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 6,45 poin atau 1,21 persen ke posisi 539,47.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico mengatakan penguatan IHSG mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.

Bursa Asia didominasi penguatan mengikuti Wall Street semalam, di tengah kembali meningkatnya optimisme terhadap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Reli tersebut terjadi setelah Anthropic (Claude AI) akan melakukan IPO pada pertengahan November (2026),” ujar Nico dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Nico mengatakan pelaku pasar menantikan pengumuman kebijakan moneter beberapa bank sentral seperti Federal Reserve AS (The Fed), Europan Central Bank (ECB), dan Bank of Japan (BOJ), yang diproyeksikan tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level yang sama sejalan dengan kondisi geopolitik yang masih belum stabil.

Di sisi lain, dari domestik, penguatan IHSG turut didorong oleh keputusan FTSE Russell yang mempertahankan status Indonesia tetap di pasar berkembang (emerging market), serta pernyataan pemerintah terkait pasokan BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi, yang masih mencukupi.

Meskipun begitu, Nico menyebut penguatan IHSG terbatas karena masih adanya kekhawatiran mengenai ketidakpastian terkait status Indonesia dalam indeks MSCI.