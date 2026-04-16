Tips dari Dinkes Jakarta saat El Nino Ekstrem Melanda

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebutkan sejumlah hal untuk menghindari dampak negatif fenomena Godzilla El Nino atau El Nino ekstrem.

Fenomena Godzilla El Nino atau El Nino ekstrem sendiri menyebabkan kenaikan suhu yang signifikan, kekeringan, serta penurunan kualitas udara.

“(Yang pertama) pastikan untuk minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi,” ucap Ani, pada Kamis (16/4).

Kemudian, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan polusi udara.

Lalu, menghindari aktivitas di luar ruangan saat suhu udara sangat tinggi, terutama antara pukul 11.00-15.00 WIB.

“Gunakan pelindung diri seperti topi atau payung bila berada di luar ruangan,” kata dia.

Dia juga menyarankan warga menggunakan tabir surya dengan SPF yang tinggi untuk melindungi kulit dari sinar UV.

“Mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca terkini,” tuturnya.