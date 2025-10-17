Tips dari Jotun Menciptakan Visual Rumah yang Harmonis-Estetik dengan Skema Warna

jpnn.com, JAKARTA - Rumah idaman yang estetik, menenangkan, dan membahagiakan secara emosional berawal dari pemilihan warna cat yang tepat, memadukan preferensi pribadi dengan rancangan arsitektur, dan keberanian bereksperimen untuk karakter unik.

Meskipun proses ini seringkali membingungkan dan memakan waktu, penting diingat bahwa warna secara psikologis sangat memengaruhi suasana hati, emosi, dan produktivitas penghuni.

Lebih dari itu, warna juga membentuk persepsi visual tertentu seperti membuat ruangan terasa lebih luas, terang, atau hangat, serta menjadi cerminan dari kepribadian pemilik, sehingga menciptakan hunian yang berkarakter.

Untuk mempermudah proses pemilihan warna cat rumah, berikut adalah beberapa tips dari Jotun Indonesia untuk mendapatkan kombinasi warna yang sesuai dengan impian. Simak selengkapnya di bawah ini:

1. Ciptakan visual ruangan yang elegan dengan skema monochromatic

Skema monokromatik, dengan gradasi satu warna utama (tone, shade, tint), adalah pilihan ideal untuk menciptakan suasana rumah yang tenang dan elegan. Skema ini berfokus pada keseragaman warna yang efektif mengurangi 'kebisingan visual'. Untuk kedalaman warna yang mendalam, penghuni dapat memadukan kombinasi terang, sedang, dan gelap dalam satu skema, seperti Timeless (putih terang), Froströk (abu-abu terang), dan Evening Sky (abu-abu gelap) dari seri Jotun Majestic Pure Color.

2. Hadirkan nuansa ruangan yang harmonis dengan skema adjacent

Untuk menciptakan tampilan yang tidak monoton, gunakan skema warna adjacent (analog). Skema ini mengombinasikan warna-warna yang berdekatan pada roda warna, seperti kuning, oranye, dan merah. Transisi warna yang halus memberikan dimensi visual menarik tanpa membuat ruangan terasa terlalu ramai.