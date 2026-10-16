Tips dari Kreator TikTok untuk Berkreasi dan Menikmati Konten AI dengan Lebih Bijak

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia kini makin memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses kreatif, kehadiran AI juga makin terlihat di berbagai tahapan kreatif pengguna, mulai dari mencari ide segar, memproduksi konten, hingga mempelajari hal baru.

Namun, seperti alat lainnya, manfaat AI bergantung pada cara kita menggunakannya. Jika digunakan secara transparan dan bertanggung jawab, AI dapat mengubah cara orang mengekspresikan kreativitas, menemukan minat baru, dan menjaga keamanan. Jadi, secanggih apa pun AI, tetap dibutuhkan pengguna yang memahami cara menggunakannya secara bertanggung jawab.

Pengamat Teknologi Informasi dan Ahli Keamanan Siber Alfons Tanujaya mengatakan tanggung jawab pengguna menjadi makin penting seiring berkembangnya kemampuan AI.

"Kecepatan perkembangan AI generatif jauh melampaui kecepatan masyarakat beradaptasi mengenalinya. Dulu, membuat sebuah video kreatif butuh waktu yang cukup lama, tapi sekarang, siapa pun bisa menghasilkan gambar atau video yang nyaris tidak terbedakan dari aslinya hanya dalam hitungan detik. Di titik inilah tanggung jawab pengguna dan transparansi dari platform menjadi lini pertahanan utama, bukan lagi pilihan tambahan," ujar Alfons.

Jadi, gimana caranya berkreasi dan menjelajahi AI dengan lebih transparan dan bijak? Ikuti lima kebiasaan simpel yang bisa mulai diterapkan dari para kreator TikTok berikut ini:

1. Ingat: AI Itu Asisten, Bukan Pengganti Manusia

AI dapat membantu mengembangkan ide dan membuka lebih banyak kemungkinan dalam berkarya. Namun, perspektif, pengalaman, dan intuisi manusialah yang memberikan identitas dan makna pada setiap karya. AI mengolah pola dari data yang tersedia, sementara manusia membawa cerita hidup dan pemahaman atas konteks ke dalam proses kreatif.