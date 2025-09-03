Tips Keselamatan Berkendara Motor untuk Gen Z dan Teman Tuli

jpnn.com, JAKARTA - Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih mengkhawatirkan. Data Korlantas Polri hingga Oktober 2024 mencatat ada 220.647 kasus kecelakaan terjadi secara nasional.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 169.559 melibatkan sepeda motor. Ironisnya, mayoritas korban adalah anak muda berusia antara 20 hingga 30 tahun.

Menanggapi situasi tersebut, KabarOto.com bersama PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar kampanye edukasi keselamatan berkendara bertajuk #Cari_Aman Biar Kekinian.

Acara tersebut diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah universitas swasta di Tangerang serta Teman Tuli.

Mereka dianggap perlu mendapatkan edukasi khusus, karena sebagian besar tetap aktif berkendara menggunakan sepeda motor.

Wakil Pimpinan Redaksi Merah Putih Media, Rio Fajar Aviantara, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

“Harapannya, lewat acara ini kami bisa saling berbagi agar di jalan lebih waspada, hati-hati, dan sama-sama aware dengan keselamatan,” ujar Rio dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Di hadapan para peserta, Group Head of Corporate Communication AHM, Diana Anggraini, mengungkapkan kampanye keselamatan ini tidak hanya berfokus pada peraturan, tetapi juga gaya hidup.