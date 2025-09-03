Tips Keselamatan Berkendara Motor untuk Gen Z dan Teman Tuli
jpnn.com, JAKARTA - Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih mengkhawatirkan. Data Korlantas Polri hingga Oktober 2024 mencatat ada 220.647 kasus kecelakaan terjadi secara nasional.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 169.559 melibatkan sepeda motor. Ironisnya, mayoritas korban adalah anak muda berusia antara 20 hingga 30 tahun.
Menanggapi situasi tersebut, KabarOto.com bersama PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar kampanye edukasi keselamatan berkendara bertajuk #Cari_Aman Biar Kekinian.
Acara tersebut diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah universitas swasta di Tangerang serta Teman Tuli.
Mereka dianggap perlu mendapatkan edukasi khusus, karena sebagian besar tetap aktif berkendara menggunakan sepeda motor.
Wakil Pimpinan Redaksi Merah Putih Media, Rio Fajar Aviantara, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
“Harapannya, lewat acara ini kami bisa saling berbagi agar di jalan lebih waspada, hati-hati, dan sama-sama aware dengan keselamatan,” ujar Rio dalam keterangannya, Rabu (3/9).
Di hadapan para peserta, Group Head of Corporate Communication AHM, Diana Anggraini, mengungkapkan kampanye keselamatan ini tidak hanya berfokus pada peraturan, tetapi juga gaya hidup.
Astra Honda Motor dan KabarOto berbagi edukasi pentingnya keselamatan berkendara motor untuk Gen Z dan Teman Tuli
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gen Z Beswan Djarum Buktikan Kepedulian Sosial Lewat Essay Contest
- Mobil Lamborghini Kecelakaan di Tol Tangerang, Begini Kronologinya
- Hari Konstitusi, Akbar Supratman Sampaikan 3 Pesan untuk Gen Z & Alpha
- Mobil SMAN 5 Taruna Brawijaya Tabrak Truk di Tol Jombang, Begini Kejadiannya
- HUT Ke-80 RI, Puluhan Pelajar Berjalan di 'Walk of Dreams'
- Teknologi & Akses Digital Harus Menjadi Pendorong Gen Z Berkontribusi Bagi Bangsa